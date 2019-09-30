"Это их внутренняя "политическая кухня": у Зеленского заверили в невмешательстве в дела США

У президента рассчитывают на продолжение двухпартийной поддержки Украины со стороны США.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявляет, что администрация президента Владимира Зеленского не будет вмешиваться во внутренние дела США.

Об этом он сказал в интервью ТСН.Неделе 29 сентября вечером.

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«Для нас это является принципиальной позицией, что администрация президента Зеленского не будет вмешиваться в дела любого государства. Это внутренние дела Соединенных Штатов. Поэтому у нас не было цели каким-то образом повлиять, развить или не развить. У нас была цель еще раз сказать, что мы видим в Соединенных Штатах нашего друга, нашего стратегического партнера», - заявил он.

По словам Ермака, то, что происходит в США, - это их внутренняя «политическая кухня». «Мы не будем никаким образом принимать в этом участие. Наша дружба и наша поддержка двухпалатная, она есть, она очень мощная, и я считаю, и уверен, что она такая будет и в дальнейшем», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, между Белым домом и Конгрессом США разгорелся скандал после того, как в СМИ появились сообщения, что представитель разведки США в рамках программы защиты разоблачителей нарушений подал записку генеральному инспектору, где говорилось, что президент США Дональд Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами. В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог не раз настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

21 сентября конгрессмены обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, которая состоялась 25 июля. Стенограмма была рассекречена после распоряжения Трампа.

В стенограмме, в частности говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.