"Это их внутренняя "политическая кухня": у Зеленского заверили в невмешательстве в дела США
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявляет, что администрация президента Владимира Зеленского не будет вмешиваться во внутренние дела США.
Об этом он сказал в интервью ТСН.Неделе 29 сентября вечером.
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«Для нас это является принципиальной позицией, что администрация президента Зеленского не будет вмешиваться в дела любого государства. Это внутренние дела Соединенных Штатов. Поэтому у нас не было цели каким-то образом повлиять, развить или не развить. У нас была цель еще раз сказать, что мы видим в Соединенных Штатах нашего друга, нашего стратегического партнера», - заявил он.
По словам Ермака, то, что происходит в США, - это их внутренняя «политическая кухня». «Мы не будем никаким образом принимать в этом участие. Наша дружба и наша поддержка двухпалатная, она есть, она очень мощная, и я считаю, и уверен, что она такая будет и в дальнейшем», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, между Белым домом и Конгрессом США разгорелся скандал после того, как в СМИ появились сообщения, что представитель разведки США в рамках программы защиты разоблачителей нарушений подал записку генеральному инспектору, где говорилось, что президент США Дональд Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами. В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог не раз настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
21 сентября конгрессмены обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.
25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, которая состоялась 25 июля. Стенограмма была рассекречена после распоряжения Трампа.
В стенограмме, в частности говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.