Сын Байдена не имеет отношения к расследованию о деятельности Burisma в Украине – НАБУ

Детективы НАБУ расследуют события только за период 2010-2012 годов и не ведут расследование того периода, когда сын Байдена в 2014 году стал членом наблюдательного совета компании.

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует период деятельности Burisma Holdings Limited в связи с возможными злоупотреблениями должностными лицами Министерства экологии до вхождения сына вице-президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена в наблюдательный совет компании.

Об этом говорится в заявлении НАБУ в социальной сети Facebook.

"НАБУ расследует уголовное производство по факту совершения неправомерных действий чиновниками Минэкологии во времена президента Януковича при выдаче специальных разрешений на пользование недрами ряду предприятий, учредителем которых является Burisma Limited, а конечным бенефициарным владельцем - экс-министр экологии", - заявили в Бюро.

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В частности, события, которые расследуют детективы НАБУ по этому делу, охватывают лишь период 2010-2012 годов.

"Изменения, произошедшие в составе правления компании Burisma Limited (в 2014 году сын Байдена стал одним из членов наблюдательного совета Burisma - УНИАН), которые сейчас стали объектом внимания международного сообщества, произошли только в мае 2014 года, поэтому не являются и никогда не были предметом расследования НАБУ", - подчеркнули в Бюро.

"Проверка деятельности членов правления частных субъектов хозяйствования в периоды, которые не имеют отношения к охватываемому периоду возможного совершения уголовного преступления к подследственности НАБУ не относится", - отметили в Бюро.

Справка УНИАН. В Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму свыше 33 млн долларов при покупке группы компаний херсонской «нефтеперевалки», в которую были вовлечены компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компании экс-министра экологии, бизнесмена Злочевского Burisma Holdings Limited, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын экс-вице-президента США.

14 мая тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Киев готов передать правоохранительным органам США материалы о расчетах компании Burisma. По его словам, в распоряжении следствия есть распечатка всех расчетов, по которым средства получили в том числе граждане США с громкими фамилиями. При этом Луценко подчеркнул, что иностранцы, которые были привлечены к управлению компанией Burisma, не нарушали украинское законодательство.

В США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после того, как в СМИ появились сообщения о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты изобличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, в которой говорилось, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами. В СМИ предполагали, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля президент США Дональд Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий Хантера Байдена.

21 сентября конгрессмены США обратились в администрацию Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму. Согласно документу, Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении Хантера Байдена. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в тот же день объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

26 сентября на сайте Постоянного отдельного комитета Палаты представителей США по вопросам разведки обнародовали текст жалобы сотрудника разведки США по поводу телефонного разговора Трампа и Зеленского.