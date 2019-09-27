САП: по состоянию на сейчас Джо Байдена или его сына не допрашивали

Руководитель САП пояснил, что производство после возобновления «висит», потому что по нему не проводятся активные следственные действия.

Заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что по состоянию на сейчас ни бывший вице-президент США и один из кандидатов на предстоящих президентских выборах Джо Байден, ни его сын Хантер не допрашивались по делу относительно возможных злоупотреблений должностными лицами Министерства экологии.

Об этом он сообщил в эфире Радио НВ.

По словам Холодницького, антикоррупционные органы продолжают расследование дела по факту возможного злоупотребления служебным положением служебными лицами Министерства экологии.

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«В этом производстве не фигурирует ни (бывший министр экологии – УНИАН) Николай Злочевский, ни Джо Байден. Оно звучит формально так: по факту возможного злоупотребления служебным положением служебными лицами Министерства экологии... по Состоянию на сейчас Байдены – ни отец, ни сын - в рамках этого производства, что у нас есть, не допрашивались и не вызывались», - сказал руководитель САП.

Холодницкий напомнил, что прокурор 1 августа 2017 года вынес решение о закрытии этого дела.

«Решение это было обусловлено тем, что дело уже расследовалось около двух лет. Оно было начато не НАБУ и востребовано до создания антикоррупционных органов. К сожалению, тогда следствие, детективы не смогли предоставить никаких доказательств, чтобы это дело могло иметь какое-то дальнейшее завершение... Последнее совещание было в мае 2017 года, где было отмечено, что по делу вообще ничего не делается, и прокуроры дали сыщикам еще два месяца срока для того, чтобы либо показать результат, или дело будет закрыто, и 1 августа процессуальным руководителем было принято это решение», - сообщил Холодницкий.

«Последнее следственное действие датировано 11 октября 2016 года... После неоднократных совещаний мы увидели, что следствие не движется абсолютно, прокурор принял соответствующее решение», - констатировал Холодницкий.

По словам руководителя САП, «после этого с жалобой (народного депутата 8-го созыва – УНИАН) Татьяны Чорновол в феврале или в марте 2018 года постановление о закрытии дела было отменено лишь по мотивам того, что не допрошена г-жа Чорновол. По состоянию на сейчас это производство «висит».

Холодницкий пояснил, что «висит» – это означает, что по нему активных следственных действий не проводится. «Детективы и прокуроры не понимают, что там сейчас надо расследовать», - сказал он.

Кроме того, руководитель САП отметил, что есть постановление суда об обязательстве закрыть это производство.

«Как оно будет дальше? Я вижу, что идут большие спекуляции, это все начинает выходить на высокий уровень по поводу этого всего. Позиция простая – мы действуем по закону. Когда закрывали это производство, прокурор поступил правильно, потому что 9 месяцев не проводилось никаких следственных действий. Оно сейчас числится и восстановлено, но уже прошло после обновления год и 9 месяцев...», - отметил Холодницкий.

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