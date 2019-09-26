Рябошапка уволил прокурора Харьковской области Данильченко

Прокурором Харьковской области с 27 августа 2019 года являлся Юрий Данильченко.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил прокурора Харьковской области Юрия Данильченко.

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Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"25 сентября 2019 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности прокурора Харьковской области", - говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте прокуратуры, прокурором Харьковской области с 27 августа 2019 года являлся Юрий Данильченко.

Напомним, ранее генпрокурором были уволены прокуроры Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, а также Черкасской областей.

После этого Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей.