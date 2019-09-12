"Прокуроропад": Рябошапка уволил прокуроров еще трех областей

Уволены с должностей прокуроры Донецкой, Полтавской и Черниговской областей.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей.

Об этом сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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Напомним, ранее генпрокурором были уволены прокуроры Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, а также Черкасской областей.