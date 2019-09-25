Зеленский: никто в мире не может чувствовать себя в безопасности, пока в Украине идет война

По словам главы Украинского государства, в современном мире больше нет «чужой» войны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никто в мире не может чувствовать себя в безопасности, пока в Украине идет война.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сообщил во время второго дня общих прений 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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«Я понимаю: все присутствующие здесь имеют собственные государственные хлопоты. И чужие проблемы не должны волновать вас больше собственных. Я понимаю – это жизнь», - заявил он.

Однако, по словам главы Украинского государства, в современном мире больше нет «чужой» войны.

«И никто из вас не сможет чувствовать себя в безопасности, когда идет война в Украине, когда идет война в Европе», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский открыл второй день общих прений 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.