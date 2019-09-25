СМИ узнали детали переговоров Зеленского и Лаврова

Зеленский и Лавров обсудили нормандский формат.

В Офисе украинского президента подтвердили переговоры президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники в Офисе президента.

Зеленский и Лавров обсудили нормандский формат. В Офисе президента отметили, что разговор состоялся вчера на приеме.

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"Действительно вчера во время приема у господина президента Владимира Зеленского и Лаврова состоялся короткий диалог. Это не была встреча. Это был прием, на котором принимали участие все. Никого из представителей делегации не было в этот момент рядом, был только президент. В какой-то момент произошла эта беседа", - сообщили источники.

Кроме того, как отметили источники, Лавров сам обратился к Зеленскому.

"Господин Лавров сам обратился к Владимиру Зеленскому. Это был короткий диалог по поводу нормандского формата", - сообщил источник в Офисе президента.

Напомним, сегодня утром российские СМИ сообщали о коротких переговорах Зеленского и Лаврова. По их данным, они обсуждали ситуацию с украинско-российскими отношениями.