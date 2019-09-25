Зеленский и Лавров провели краткие переговоры – росСМИ

Переговоры были проведены в рамках Генассамблеи ООН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает российское агентство РИА Новости.

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Встреча политиков состоялась на приеме в честь глав делегаций, который был организован от имени президента США Дональда Трампа. Источник агентства сообщил, что разговор был «вполне деловой».

Как сообщает другое российское агентство ТАСС, ссылаясь на данные дипломатического источника, Лавров и Зеленский обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.

Как сообщал УНИАН, Зеленский в Нью-Йорке принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Кроме того, на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке запланирован ряд встреч Зеленского с главами государств, а также общение с представителями бизнес-кругов и инвесторами. Кроме того, в рамках своего визита в США Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом.