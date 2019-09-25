Кабмин назначил нового главу Нацполиции

Новый глава ведомства заверил, что будет продолжать реформы, которые реализуются с момента создания Нацполиции.

Начальником Национальной полиции назначен Игорь Клименко вместо уволенного с этой должности Сергея Князева.

Соответствующее решение принял на заседании Кабинет министров, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Сегодня, 25 сентября, правительство приняло отставку начальника Национальной полиции Сергея Князева и назначил нового руководителя полиции. Им стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко, который до этого занимал должность заместителя начальника Нацполиции Украины", - говорится в сообщении.

Клименко выразил благодарность за доверие. "Для меня честь возглавить крупнейший правоохранительный орган - Национальную полицию Украины. В то же время, понимаю сверхответственность и важность этой должности", - сказал он.

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Клименко заверил, что будет продолжать те реформы, которые реализуются с момента создания Нацполиции, и одновременно обратит внимание на решение проблем, больше всего беспокоящих граждан Украины.

"Задача номер один - улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений. Следующее направление работы - профилактика преступности, в первую очередь ее уличных проявлений, а также повышение эффективности в обеспечение безопасности дорожного движения", - сообщил начальник Нацполиции.

Клименко отметил, что будет активно продолжать работу в направлении противодействия насилию в семье, противодействия незаконному обороту наркотических веществ. Отдельными вопросами будет налаживание сотрудничества полиции с территориальными громадами, а также развитие и использование IT-компонентов в построении ведомства.

"Заверяю в полной готовности к качественному выполнению задач, поставленных перед Национальной полицией руководством государства, правительством, а главное - народом Украины", - подчеркнул он.

Ранее УНИАН сообщал, что Сергей Князев подал заявление об отставке с должности главы Национальной полиции Украины.

Справка. Игорь Клименко родился в 1972 году в Киеве. В 1994 году окончил Харьковский военный университет. Заочно окончил Одесский государственный университет и получил квалификацию - психолог. В 2014 году окончил магистратуру Днепропетровского государственного университета внутренних дел по специальности "Правоведение". В органах внутренних дел служит с 1998 года, прошел путь от психолога Центра практической психологии Управления МВД в Харьковской области до начальника Департамента и заместителя начальника Национальной полиции Украины. Участник миротворческой операции на территории бывшей Союзной республики Югославия в Косово. В 2014 году принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе.