Тимошенко про Киев, коррупцию и свою зарплату

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена принимать участие в сессиях Киевсовета после завершения досрочных выборов в столице, объявленных Верховной Радой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«На сессии Киевсовета, если это будут знаковые вопросы, я обязательно буду, потому что столица – это сегодня наихудший показатель того, как может работать коррупция. И с другой стороны, я хотела бы продемонстрировать, что с Киева может начаться масштабное очищение от коррупции для всей страны», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, депутатский мандат Киесовета не помешает ей продолжить работу в должности премьер-министра. «Возможно, это еще больше усилит связь в работе правительства и городского совета Киева», - добавила она.

Премьер также сообщила, что в случае необходимости на время избирательной кампании она намерена взять отпуск. «Если по закону нужно будет на этот период взять отпуск, я в этот период не буду получать заработную плату», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила о намерении возглавить список кандидатов в депутаты Киевского городского совета от БЮТ.