Замгенпрокурора возбудил дело против того, кто предложил ему $10 млн взятки

Об этом он сказал в интервью "5 каналу", отвечая на соответствующий вопрос, пишет LB.ua.

"Да, дело возбуждено. Мой вопрос будет очень коротким, чтобы не дать возможность тем, кто на этом спекулируют, бездельникам, авантюристам, или просто тем, кто хотел бы (прокуратуру. - Ред.) "капитализировать". Надо привыкать к искренности прокуроров и должностных лиц", - сказал Сакварелидзе.

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При этом он отказался сообщить детали этого возбужденного дела, однако признался, что сперва не поверил в серьезность предложения взятки - из-за самой суммы. "Я думал, что кто-то проверяет, насколько это реально, что грузины продаются в Украине", - сказал он.

Сакварелидзе также отметил, что его руководство отнеслось "абсолютно нормально" к возбуждению дела. Заместитель генпрокурора подчеркнул, что каждый такой факт, даже самый неправдоподобный должен быть расследован.