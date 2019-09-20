"Психологическая спецоперация": Арахамия прокомментировал провал голосования ВР за отмену "поправок Лозового"

По словам лидера фракции "Слуга народа", некоторые политические силы намеренно внесли смуту и этим самым дезинформировали некоторых депутатов относительно этого проекта закона.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал неподдержание Верховной Радой вчера законопроекта о предоставлении разрешения на «прослушку» Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, почему парламент не поддержал президентский законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства (№1009), Арахамия сказал, что некоторые политические силы намеренно внесли смуту, дезинформируя многих депутатов.

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«Там было недоразумение. Некоторые политические силы намеренно внесли смуту, дезинформировали многих депутатов. Потому что это касалось лично их... Потом мы сегодня на собрании фракции это продискутировали и оказалось, что это просто была спецоперация, информационная психологическая спецоперация», - отметил лидер фракции.

На вопрос, есть ли в «Слуге народа» противники этого законопроекта, он заверил, что нет.

«Были люди, которые были дезинформированы. Они сейчас проинформированы. Они говорят: Да, мы извиняемся, что так произошло», - сообщил Арахамия.

Кроме того, на уточнение, какая норма в законопроекте стала камнем преткновения, депутат сообщил, что это норма, касающаяся депутатов.

«То, что правоохранительные органы могут открывать уголовные дела, если они есть, и прослушивать депутатов. А почему нет? Почему вас можно прослушивать, а меня нельзя?.. Тогда это депутатская неприкосновенность, просто она возвращается. Но для чего тогда вы говорили на все камеры две недели тому назад, что вы отменили что-то?», - пояснил Арахамия.

Также он выразил убеждение, что фракция «Слуга народа» самостоятельно сможет принять данный закон, даже если все будут против него.

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Как сообщал УНИАН, 19 сентября Верховная Рада не поддержала во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовно-процессуального законодательства" (№ 1009).

Законопроект предусматривает отмену изменений, внесенных в 2017 году в Уголовного процессуальный кодекс Украины, которые в средствах массовой информации получили название «поправки Лозового». Предлагается предоставить Национальному антикоррупционному бюро Украины и Государственном бюро расследований право самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Документом, в частности вносились изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и связанные с этим изменения в законы «О статусе народного депутата Украины», «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», «О судебной экспертизе», «О радиочастотном ресурсе Украины», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий».