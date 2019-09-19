Рада не поддержала законопроект о предоставлении разрешения НАБУ и ГБР на "прослушку"

Документ отправлен на доработку.

Верховная Рада не поддержал во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании отдельных положений уголовного процессуального законодательства" (регистрационный номер 1009).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона отдали свои голоса только 196 народных депутатов при необходимом минимуме 226.

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Парламент 242 голосами проголосовал за направление данного законопроекта на доработку в профильный комитет.

Данным законопроектом предусматривалось разрешить Национальному антикоррупционному бюро Украины и Государственному бюро расследований самостоятельно проводить "прослушку". Как известно, на сегодняшний день это осуществляется только через Службу безопасности Украины.

Документ должен отменить так называемые «поправки Лозового», касающиеся сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжаловать уведомление о подозрении.

Изменениями также предполагалось разрешить следователям и прокурорам назначать экспертизы, а стороне защиты (адвокатам) - самостоятельно привлекать экспертов. Законопроектом отменяется государственная монополия на экспертизы по уголовным делам.

Документом вносились изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и связанные с этим изменения в законы «О статусе народного депутата Украины», «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», «О судебной экспертизе», «О радиочастотном ресурсе Украины», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий»

Законопроектом предусматривалось, что обыск или осмотр личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения народного депутата, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также применение других мер, которые в соответствии с законом ограничивают права и свободы народного депутата, допускаются только в случае, если генеральным прокурором или лицом, исполняющим его обязанности, согласовано совершение такого действия и если другими способами получить информацию невозможно.

Проект закона содержит норму, согласно которой отменять незаконные и необоснованные постановления детективов НАБУ и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры может генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности, или руководитель САП.

Как сообщал УНИАН, во время рассмотрения этого законопроекта на вечернем заседании несколько фракций парламента требовали от председателя Верховной Рады объявить перерыв.

После объявления Дмитрием Разумковым получасового перерыва, несколько десятков депутатов от «Слуги народа» собрались возле президиума парламента и что-то обсуждали со спикером и первым вице-спикером Русланом Стефанчуком.

Потом, когда парламент продолжил свою работу и проходило голосование за законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты об усовершенствовании отдельных положений уголовного процессуального законодательства (№1009), в сессионном зале возникла дискуссия по поводу нерезультативного голосования.

Разумков буквально за несколько секунд перед освещением результатов голосования, которые, как было понятно, будут отрицательными, остановил голосование, но на табло уже высветилось 196 голосов «за», а для принятия закона необходимо минимум 226.

Одни депутаты объясняли, что во фракции «Слуга народа» не хотят голосовать за закон, которым предусмотрено предоставить право НАБУ и ГБР на проведение негласных следственных действий.

Другие заявляли, что якобы законопроект не поддерживается провластной фракцией из-за разрешения на проведение обысков народных депутатов.