Рада может рассмотреть назначение нового состава ЦИК уже завтра – Арахамия

В то же время на сайте парламента нет сообщения о поступления представления президента.

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не исключает, что завтра Верховная Рада рассмотрит вопрос о назначении членов Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам он сообщил, что вопрос ЦИК «может рассматриваться завтра».

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В то же время на сайте парламента нет сообщения о поступлении представления президента о назначении членов ЦИК.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября парламент принял постановление о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии.

В постановлении сказано, что в соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 85 Конституции Украины и статьи 311 закона «О Центральной избирательной комиссии», и, учитывая мотивированное представление президента, Верховная Рада постановляет прекратить досрочно полномочия всего состава ЦИК.

С должностей уволены члены ЦИК Алла Басалаева, Наталья Бернацкая, Михаил Вербенский, Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Екатерина Махницкая, Виталий Плукар, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов и Татьяна Юзькова.

Во фракции «Голос» предложили кандидатуру Андрея Гевка на должность члена ЦИК, а в «Батькивщине» - Виктории Глущенко.