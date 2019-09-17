Журналисты узнали имена кандидатов на пост главы ЦИК

Сергей Кальченко имеет высокие шансы возглавить ЦИК.

На должность главы Центральной избирательной комиссии рассматривают три кандидатуры - Алину Загоруйко, Вадима Галайчук и Сергея Кальченко.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники.

Как отмечается, это действующие депутаты от "Слуги народа", которых фракция может предложить на должности в Центризбирком. При этом, по информации РБК-Украина, Кальченко имеет высокие шансы возглавить ЦИК.

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"Я спрашивал и у Алины Загоруйко, и у Вадима Галайчука, видят ли они себя в Центральной избирательной комиссии. Они мне не дали конкретного ответа по этому поводу. Когда партия будет определяться с кандидатами, я, например, буду рекомендовать Сергея Кальченко, хорошего эксперта по конституционному праву, эксперта Венецианской комиссии", - сообщил заместитель комитета по вопросам организации государственной власти, член фракции "Слуга народа" Александр Качура.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Верховная Рада проголосовала за роспуск ЦИК, за это решение проголосовал 341 депутат при 300 минимально необходимых.