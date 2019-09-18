Фракция "Батькивщина" предложила свою кандидатуру на должность члена ЦИК

Виктория Глущенко работает в секретариате ЦИК и не является членом партии “Батькивщина”.

Фракция "Батькивщина" предложила кандидатуру Виктории Глущенко на должность члена Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в комментарии журналистам народный депутат Украины Сергей Власенко (фракция "Батькивщина").

Он отметил, что Глущенко работает в секретариате ЦИК. "Она достаточно долго работает в ЦИК, это знающий человек", - добавил Власенко.

Он отметил, что Глущенко не является государственным служащим и не является членом партии "Батькивщина".

Власенко призвал и другие партии предлагать кандидатуры, не связанные с партией, а специалистов.

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Как сообщал УНИАН, 13 сентября парламент принял постановление о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии.

В постановлении сказано, что в соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 85 Конституции Украины и статьи 311 закона «О Центральной избирательной комиссии», и, учитывая мотивированное представление президента, Верховная Рада постановляет прекратить досрочно полномочия всего состава ЦИК.

От должностей освобождены члены ЦИК Алла Басалаева, Наталья Бернацкая, Михаил Вербенский, Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Екатерина Махницкая, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов и Татьяна Юзькова.

В партии «Голос» предложили кандидатуру Андрея Гевко на должность члена ЦИК.