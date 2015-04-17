В Широкино хотят развернуть совместный пункт наблюдения ОБСЕ, ВС Украины и России

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

В соответствии с сообщением, в рамках рабочей поездки украинских представителей Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) в населенный пункт Широкино Донецкой области «обсуждался вопрос демилитаризации территории указанного населенного пункта, размещение в нем постоянно действующего пункта наблюдения в составе представителей Вооруженных сил Украины, Вооруженных сил Российской Федерации и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ».

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«В ходе трехсторонней рабочей встречи заместителя руководителя СММ ОБСЕ Александру Хугу были доведены основные положения предложений украинской части СЦКК по демилитаризации населенного пункта Широкино», - отмечают в штабе АТО.

«Была подчеркнута готовность украинской стороны обеспечить демилитаризацию соответствующей зоны при условии соблюдения полного прекращения огня в течение определенного времени. Среди прочего, это сделает возможным развертывание постоянно действующего пункта наблюдения», - отмечается в сообщении.