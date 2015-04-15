Представители Украины, России и ОБСЕ обсудили вопрос демилитаризации Широкино – пресс-центр АТО

08:42, 15 апреля 2015
Война
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Представители Украины, Российской Федерации и ОБСЕ обсудили вопрос демилитаризации Широкино Донецкой области.

facebook.com/ato.news

Об этом на странице в Facebook сообщил пресс-центр АТО.

"Представители украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) осуществили рабочую поездку в одну из самых горячих точек Донецкой области - населенный пункт Широкино. Совместно с инспекционной группой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представителями российской части СЦКК офицеры посетили территорию, которая в последнее время наиболее интенсивно подвергалась обстрелам. Изучение ситуации на месте позволило определить практические шаги, направленные на безусловное соблюдение сторонами режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что участники поездки изучили состояние отвода тяжелого вооружения, обсудили вопрос разминирования территорий вблизи населенных районов, проведения инспекций СММ ОБСЕ и пр.

"После рабочей поездки стороны обсудили предложение о демилитаризации Широкино и прилегающих районов, подготовленное заместителем главы СММ ОБСЕ Александром Хугом", - подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, ОБСЕ призвала стороны к прекращению огня в районе Мариуполя и Широкино, где  в минувшие выходные произошла эскалация конфликта.

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Posted by Прес-центр АТО on 14 Апрель 2015 г.
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