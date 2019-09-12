В Раде зарегистрирован проект постановления о роспуске ЦИК

В проекте постановления указано, что парламент, учитывая "мотивированное представление президента Украины", досрочно прекращает полномочия всего состава ЦИК.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии.

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Как передает корреспондент УНИАН, в проекте постановления (регистрационный номер 2127) указано, что парламент, учитывая "мотивированное представление президента Украины", досрочно прекращает полномочия всего состава ЦИК.

В проекте постановления предусмотрено освободить от должности членов ЦИК: Аллу Басаеву, Наталью Бернацкую, Михаила Вербенского, Олега Диденко, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустову, Ольгу Лотюк, Екатерину Махницкую, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяну Слипачук, Леонтия Шипилова, Татьяну Юзькову.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября в Верховную Раду поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех членов Центральной избирательной комиссии.

11 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту рассмотреть указанное представление. За данное решение проголосовали 16 членов комитета - депутаты из фракции «Слуга народа». Два члена комитета были против, семь воздержались.

Представитель президента в ВР, первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук заметил, что, согласно законодательству, для принятия решения о прекращении полномочий всего состава ЦИК необходимо 300 голосов народных депутатов.