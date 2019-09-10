Рада отменила норму, усложнявшую обыски в домах депутатов и осмотр их вещей

Законопроектом уточняются административные полномочия директора НАБУ.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовно-процессуального законодательства» (регистрационный номер 1009).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 297 народных депутатов Украины.

Народные депутаты поддержали сокращение процедуры подготовки ко второму чтению указанного законопроекта.

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Представитель президента Украины в Конституционном суде Украины Федор Вениславский отметил, что указанным законопроектом отменяются так называемые «поправки Лозового», которые существенно усложнили процедуру досудебного расследования.

Он напомнил, что в 2017 году в Уголовный процессуальный кодекс Украины были внесены изменения, которые в средствах массовой информации получили название «поправки Лозового» и касались сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжаловать уведомление о подозрении.

Также законопроектом исключается из закона «О статусе народного депутата Украины» норма о том, что обыск, задержание народного депутата или осмотр личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения народного депутата, а также нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции и применение других мер, в соответствии с законом ограничивают права и свободы народного депутата, допускаются лишь в случае, когда ВР дано согласие на привлечение его к уголовной ответственности, если другими способами получить информацию невозможно.

Кроме того, законопроектом в законе «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» уточняются административные полномочия директора НАБУ, а также устанавливаются специальные положения для проведения конкурса на занятие должностей негласных штатных работников Национального бюро.

Законопроектом также предусматривается, что арест накладывается на имущество третьего лица, если оно приобрело его безвозмездно или за цену выше или ниже рыночной стоимости и могло знать, что такое имущество отвечает любому из признаков, указанных в пунктах 1-4 части первой статьи 96-2 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту проголосовать за основу и в целом проект закона «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовно-процессуального законодательства» (№ 1009).

Законопроект предусматривает отмену изменений, внесенных в 2017 году до Уголовного процессуального кодекса Украины, которые в средствах массовой информации получили название «поправки Лозового».

Законопроектом предлагалось предоставить Национальному антикоррупционному бюро Украины и Государственному бюро расследований право самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Также предлагалось отменить право подозреваемого обжаловать подозрения в суде, с другой стороны предлагалось запретить прокурору выступать в суде с ходатайством о закрытии уголовного производства.

Кроме того, законопроектом предполагалось разрешить прокурору читать сокращенный вариант обвинительного акта, позволив не читать его в полном объеме по требованию обвиняемого.

Законопроектом предлагалось отменить как альтернативную меру пресечения залог для подозреваемых в тяжких и особо тяжких экономических преступлениях.

Законопроектом также предлагалось разрешить негласные следственно-розыскные действия в отношении народных депутатов с момента вступления в силу этого закона. Но на заседании комитета приняли решение отсрочить эту норму до начала следующего года.