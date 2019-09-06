Профильный комитет рекомендовал ВР принять закон об отмене «поправок Лозового»

В комитете предлагают, чтобы норма о негласных следственно-розыскных действиях в отношении народных депутатов вступила в силу с 2020 года.

Профильный комитет рекомендовал парламенту проголосовать за основу и в целом проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства» (№ 1009).

Как передает корреспондент УНИАН, 16 народных депутатов на заседании Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности проголосовали за это решение.

Законопроектом предусматривается отмена изменений, внесенных в 2017 году в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые в средствах массовой информации получили название «поправки Лозового».

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Законопроектом предлагается предоставить Национальному антикоррупционному бюро Украины и Государственному бюро расследований право самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Также предлагается отменить право подозреваемого обжаловать подозрения в суде, с другой стороны предлагается запретить прокурору выступать в суде с ходатайством о закрытии уголовного производства.

Кроме того, законопроектом предполагается разрешить прокурору читать сокращенный вариант обвинительного акта, позволив не читать его в полном объеме по требованию обвиняемого.

Законопроектом предполагается отменить как альтернативную меру пресечения залог для подозреваемых в тяжких и особо тяжких экономических преступлениях.

Следует отметить, что данным законопроектом также предлагалось разрешить негласные следственно-розыскные действия в отношении народных депутатов с момента вступления в силу этого закона. Но на заседании комитета приняли решение отсрочить эту норму до начала следующего года.