Профильный комитет рекомендовал ВР принять закон об отмене «поправок Лозового»
Профильный комитет рекомендовал парламенту проголосовать за основу и в целом проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства» (№ 1009).
Как передает корреспондент УНИАН, 16 народных депутатов на заседании Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности проголосовали за это решение.
Законопроектом предусматривается отмена изменений, внесенных в 2017 году в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которые в средствах массовой информации получили название «поправки Лозового».
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Законопроектом предлагается предоставить Национальному антикоррупционному бюро Украины и Государственному бюро расследований право самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.
Также предлагается отменить право подозреваемого обжаловать подозрения в суде, с другой стороны предлагается запретить прокурору выступать в суде с ходатайством о закрытии уголовного производства.
Кроме того, законопроектом предполагается разрешить прокурору читать сокращенный вариант обвинительного акта, позволив не читать его в полном объеме по требованию обвиняемого.
Законопроектом предполагается отменить как альтернативную меру пресечения залог для подозреваемых в тяжких и особо тяжких экономических преступлениях.
Следует отметить, что данным законопроектом также предлагалось разрешить негласные следственно-розыскные действия в отношении народных депутатов с момента вступления в силу этого закона. Но на заседании комитета приняли решение отсрочить эту норму до начала следующего года.