Порошенко представил директора Национального антикоррупционного бюро (фото)
Президент Украины Петр Порошенко назначил адвоката Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время представления Сытника в качестве директора Национального антикоррупционного бюро.
Порошенко отметил, что подписал соответствующий указ.
Председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность директора Антикоррупционного бюро, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии корреспонденту УНИАН пояснил, что президент единолично назначает директора из числа тех двух человек, которые ему были предложены конкурсной комиссией.
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В частности, Чубаров напомнил, что согласно первому варианту закона об Антикоррупционном бюро, глава государства должен был выносить избранную кандидатуру на должность директора на рассмотрение Верховной Рады Украины. “Так было с первым вариантом закона. Затем в него внесли изменения, и теперь президент назначает единолично из тех кандидатур, которые ему предлагает конкурсная комиссия”, - отметил Чубаров.
Артем Сытник - директор Национального антикоррупционного бюро Украины. pic.twitter.com/wDSC4JijgN
- Петр Порошенко (@poroshenko) April 16, 2015
Таким образом, по словам председателя комиссии, президент “одобряет кандидатуру, в данном случае одну из двух, и все... она (выбранная президентом кандидатура) уже на посту”.
Как сообщал УНИАН, 7 апреля конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро после трехмесячной работы направила президенту Украины кандидатуры адвокатов Артема Сытника и Николая Сирого на должность директора бюро.