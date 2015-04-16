Порошенко представил директора Национального антикоррупционного бюро (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время представления Сытника в качестве директора Национального антикоррупционного бюро.

Порошенко отметил, что подписал соответствующий указ.

Председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность директора Антикоррупционного бюро, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии корреспонденту УНИАН пояснил, что президент единолично назначает директора из числа тех двух человек, которые ему были предложены конкурсной комиссией.

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В частности, Чубаров напомнил, что согласно первому варианту закона об Антикоррупционном бюро, глава государства должен был выносить избранную кандидатуру на должность директора на рассмотрение Верховной Рады Украины. “Так было с первым вариантом закона. Затем в него внесли изменения, и теперь президент назначает единолично из тех кандидатур, которые ему предлагает конкурсная комиссия”, - отметил Чубаров.

Артем Сытник - директор Национального антикоррупционного бюро Украины. pic.twitter.com/wDSC4JijgN - Петр Порошенко (@poroshenko) April 16, 2015

Таким образом, по словам председателя комиссии, президент “одобряет кандидатуру, в данном случае одну из двух, и все... она (выбранная президентом кандидатура) уже на посту”.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро после трехмесячной работы направила президенту Украины кандидатуры адвокатов Артема Сытника и Николая Сирого на должность директора бюро.