Осужденный в Крыму «украинский диверсант» Захтей попросил Путина о помиловании

По словам жены Захтея, политзаключенный подал такое прошение после того, как узнал, что не внесен в списки на обмен 7 сентября.

Осужденный в аннексированном Крыму до 6,5 лет колонии строгого режима по делу «украинских диверсантов» Андрей Захтей написал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина.

Об этом Крым.Реалии сообщила супруга Захтея Оксана.

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По ее словам, на такой шаг Захтей пошел, узнав, что его не внесли в списки на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября.

«О решении Андрея написать письмо с прошением о помиловании я узнала от адвоката. Письмо уже отправлено. Это не простое решение, Андрей его принял после того, как узнал, что его нет в списках на обмен», - рассказала Оксана Захтей.

Она подчеркнула, что и Андрей Захтей, и она сама счастливы, что в Украину вернулись 35 узников Кремля.

«Я хочу сказать, что мы искренне рады за всех, кто оказался на свободе, в особенности за их семьи. Собственно, такими же мотивами было продиктовано решение Андрея. Он использует любой шанс, чтобы побыстрее оказаться дома с родными», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в оккупированном Крыму группы "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. В частности, в подготовке терактов российские спецслужбы обвинили Евгения Панова и Андрея Захтея.

Захтей подписал досудебное соглашение со следствием, в феврале 2018 года его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 220 тыс. рублей (около 105 тыс. грн). Панова приговорили к 8 годам колонии строгого режима. 25 октября 2018 года Верховный суд России признал законным приговор Панову.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 украинцев на 35 россиян". Среди прочих, в Украину вернулся Евгений Панов.