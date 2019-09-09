Нардеп назвал Минские соглашения "позорными" и "частичной капитуляцией"

В то же время, Богдан Яременко заявил, что от Минских соглашений невозможно отказаться.

Председатель комитета по внешней политике Богдан Яременко заявил, что Минские договоренности нужно трансформировать и изменить способы их выполнения.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Они никуда не исчезнут, от них невозможно отказаться. Хотя все заявляют, что их нужно выполнять, особенно на этом настаивает Российская Федерация, но даже в своих настаиваниях выполнять Минские договоренности, но отвести в трех местах и обеспечить отвод, согласовать "формулу Штайнмайера" - это уже пересмотр договоренностей, в них этого нет. Я думаю, что мы пойдем путем трансформации - на каких этапах в корне изменить трактовку и понимание способа выполнения Минских договоренностей", - отметил Яременко.

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В то же время, он назвал эти соглашения "позорными" и подчеркнул, что "мира они не принесли".

"Но, почти наверняка, мне кажется, Украина в среднесрочной перспективе не будет иметь возможность отбросить Минские договоренности, хотя с моей точки зрения это договоренности, которые являются частичной капитуляцией нашего государства. Это позорные договоренности, они не принесли нам мир. Но отказаться от них мы не можем", - пояснил депутат.

Как сообщал УНИАН, глава комитета по внешней политике Верховной Рады и депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко намерен разработать законопроект, который будет предусматривать наказание за ведение переговоров от имени Украины неуполномоченными на то лицами.