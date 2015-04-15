МИД ждет от саммита в Риге политического сигнала о продвижении к безвизовому режиму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам пресс-секретарь МИД Украины Евгений Перебыйнис.

"На Рижском саммите мы все-таки ожидаем позитивного, важного для нас политического сигнала о том, что мы над этим решением работаем, и, возможно, будут определены временные рамки окончательного принятия решения по этому вопросу", - отметил Перебыйнис.

Читайте такжеУкраина прошла большую часть пути к безвизовому режиму с ЕС - Минюст

По его словам, такое решение может быть принято на любом саммите Европейского Союза, которые проходят довольно часто, по мере того, как оно будет подготовлено. По его словам, остаются еще некоторые технические моменты, которые Украине, возможно, нужно доработать.

"Мы, не дожидаясь отчета Европейской комиссии, уже начали работать над выполнением замечаний, высказанных во время визитов экспертных миссий ЕС", - сказал Перебыйнис.

"Поэтому в комплексе этот вопрос выглядит так, что на Рижском саммите может быть политический сигнал, а технически завершенное оформление этого решения может быть принято на любой другой встрече ЕС в течение этого года", - добавил Перебыйнис.

Он отметил, что окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима на этом саммите не ожидалось.

"Мы ожидали политического сигнала, политической поддержки со стороны ЕС относительно получения Украиной безвизового режима, никто не говорил, что там будет все завершено и на следующий день после Рижского саммита украинцы начнут ездить в ЕС без виз", - сказал Перебыйнис.

По его словам, в Украине ожидают положительного отчета Европейской комиссии накануне саммита.