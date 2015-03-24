Эксперты ЕС оценят готовность Украины к безвизовому режиму

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Представители миссии до конца недели будут работать в МВД и других ведомствах, оценивая критерии выполнения украинской стороной второй фазы Плана действий по либерализации визового режима с ЕС

На этот раз речь идет о блоке плана «Общественный порядок и безопасность», что касается мер для противодействия коррупции, организованной преступности и незаконного оборота наркотиков, противодействия нелегальной миграции, незаконному обороту оружия и другим преступным проявлениям.

Читайте такжеЕС "забыл" вписать в декларацию Рижского саммита отмену визового режима для Украины (документ)

"По результатам работы эксперты из ЕС подготовят отчет, который будет представлен на рассмотрение государств-членов Европейского союза. От результатов миссии зависит решение Европейской комиссии об отмене Евросоюзом визового режима для Украины", говорится в сообщении.

В Киеве надеялись, что на саммите программы ЕС «Восточное партнерство» в столице Латвии Риге, который должен состояться в мае, Украине определят срок перехода на безвизовый режим для краткосрочных поездок (без права трудоустройства) граждан Украины и государств-участниц «шенгена». Как сейчас признают украинские дипломаты, из-за событий на Донбассе в Евросоюзе теперь есть сомнения относительно возможности введения безвизового режима для украинцев.