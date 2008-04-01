Партия регионов требует заслушать Нацбанк и правительство

Фракция Партии регионов требует 4 апреля заслушать информацию Кабмина и Национального банка относительно ситуации с ценовой политикой и ростом инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам по завершении согласительного совета лидеров депутатских фракций и комитетов сообщил заместитель лидера фракции ПР Александр ЛАВРИНОВИЧ.

«Наше предложение заключается, чтобы мы на этой неделе заслушали информацию относительно ситуации с ценовой политикой в Украине, с галопирующей инфляцией», - сказал он.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что Национальный банк проинформировал о своей готовности предоставить такую информацию Верховной Раде. «Что касается Кабинета министров, то мы пока не получили ответа, и этот вопрос остался открытым», - сказал он.