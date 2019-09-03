ВР направила в КС законопроект о создании в парламенте консультативных, совещательных и других вспомогательных органов

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский сообщил, что консультативные и совещательные органы проведут ревизию законодательства, чтобы по ее результатам отменить «мертвые» законы.

Верховная Рада включила в повестку дня второй сессии парламента и направила в Конституционный суд для получения заключения президентский законопроект «О внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины)» (№1028).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 264 народных депутата.

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Законопроектом предусматривается возможность создания в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины, для осуществления своих полномочий консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады.

Целью предлагаемого законопроектом изменения являются законодательное закрепление в Конституции эффективного механизма организации и деятельности Верховной Рады.



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Выступая перед депутатами, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский отметил, что «без наличия конституционных полномочий Верховная Рада никаких органов, не предусмотренных Конституцией Украины, никаких полномочий, которые не закреплены статьей 55 Конституции Украины, не имеет права реализовывать».

Он добавил, что консультативные и совещательные органы необходимы, в частности, «для наведения элементарного порядка в этом массиве законодательства, которое существует на сегодняшний день». По словам Вениславского, речь идет о проведении ревизии законодательства и после этого отмене «мертвых» законов.

Он отметил, что в консультативные и совещательные органы смогут войти не только народные депутаты, но и эксперты, которые профессионально занимаются соответствующими проблемами.

Вениславский отметил, что законопроект направляется в Конституционный суд для получения заключения о его соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность.