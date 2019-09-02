Мне что, два года?: "Слуга народа" Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайском котле (видео)

Николай Тищенко обиделся на "детские" вопросы журналистки.

Новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко не смог ответить на вопрос о трагедии 2014 года – Иловайском котле – и обиделся на журналистку.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Николай Тищенко не смог дать четкий ответ на вопрос журналистки, что произошло 29 августа 2014 года, когда чествовал память погибших защитников Украины у Стены памяти 29 августа.

"Это даже вопрос не ко мне... Мы все помним, и поэтому сегодня мы здесь", – ответил Тищенко.

Вскоре он подошел еще раз и попросил не задавать ему вопросов, как двухлетнему мальчику.

"Мне что, два года? Я больше к вам не подойду. Мне же не два года. Вы задаете такие вопросы, как двухлетнему мальчику. Это первый и последний раз, когда я с вами общаюсь", – сказал Тищенко.

Через три минуты после разговора депутат снова подошел к журналистке и сказал, что в этот день произошел Иловайский котел.

Как сообщал УНИАН, 29 августа в Украине впервые отмечали День памяти защитников Украины, указ о котором президент Владимир Зеленский подписал 23 августа.

В частности, новоизбранные народные депутаты от партии "Слуга народа" положили цветы к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского собора.