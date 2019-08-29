Украина впервые отмечает День памяти защитников (фоторепортаж, видео)

В центре Киева возлагали цветы к Стене памяти возле Михайловского собора и провели памятное шествие.

Сегодня, 29 августа, в Украине впервые отмечают День памяти защитников Украины.

Читайте такжеУ Зеленского рассказали, почему День памяти погибших защитников назначили на 29 августаКак передает корреспондент УНИАН, по этому случаю в центре Киева прошли памятные мероприятия.

В частности, новоизбранные народные депутаты от партии «Слуга народа» возложили цветы к Стене памяти павших за Украину возле Михайловского собора.

На Михайловской площади также собрались около 70 граждан, среди которых были матери и родственники погибших украинских военных на Донбассе, а также их побратимы. Они держали в руках плакаты с фотографиями погибших украинцев.

Возложив цветы, нардепы подходили и общались с родственниками погибших. А после этого – пешком отправились к зданию Верховной Рады.

Шествие они начали с улицы Михайловской, по пути останавливались в местах массовых расстрелов Героев Небесной Сотни на улице Институтской, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь за европейское будущее Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, 23 августа президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении 29 августа Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.