Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении

Статья УК 368-2, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение, признана КСУ противоречащей презумпции невиновности, закрепленной в Конституции.

Конституционный Суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Об этом сообщил источник в КСУ.

«Действительно, Конституционный Суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины, поскольку Суд считает, что она противоречит презумпции невиновности», - сказал собеседник.

Также он добавил, что суд исходил из следующей логики - эта статья обязывает лицо доказывать то, что его состояние нажито законным способом, а презумпция невиновности говорит о том, что доказывать вину лица - это функция государства.

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Напомним, уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС по выполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.

Национальное антикоррупционное бюро расследует 50 уголовных производств по статье 368-2. Самое тяжелое предусмотренное наказание – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, первому заместителю председателя Службы безопасности Павлу Демчине, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу.