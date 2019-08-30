Появились детали законопроекта об импичменте: президента могут устранить за госизмену или другое преступление

Документ предусматривает, что отставка по собственному желанию президента Украины, в отношении которого инициирован импичмент, является основанием для прекращения процедуры импичмента на любой стадии.

В законопроекте «Об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент)» (регистрационный номер 1012) предусмотрена возможность отстранения президента Украины с поста в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Законопроектом определено, что основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины (то есть более 226 - УНИАН), подписи которых не отзываются.

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ВР большинством голосов народных депутатов Украины от ее конституционного состава принимает решение об инициировании импичмента и включении его в повестку дня сессии Верховной Рады как безотлагательного. О принятии такого решения председатель ВРУ срочно уведомляет президента Украины и председателя Конституционного Суда Украины.

Далее законопроектом предусмотрено создание специальной временной следственной комиссии, избрание специального прокурора и специальных следователей. Среди требований к специальному прокурору, специальным следователям имеется, в частности, наличие высшего юридического образования и не менее чем десятилетний стаж работы в должности прокурора и/или следователя. Народные депутаты Украины могут быть избраны специальным прокурором или специальными следователями, если они соответствуют требованиям, установленным законопроектом.

Специальная временная следственная комиссия создается в течение тридцати дней со дня инициирования импичмента, а члены ее избирают председателя, заместителя председателя и секретаря, которые не могут быть членами одной депутатской фракции (депутатской группы).

Законопроектом определен порядок деятельности и полномочия специальной временной следственной комиссии. Комиссия может решать вопрос о проведении экспертизы и привлекать специалистов для исследования и оценки доказательств, определять двух или более представителей от специальной временной следственной комиссии и поручать им присутствовать при проведении указанных экспертиз и исследований и установлении их результатов, а также приглашать и заслушивать в качестве свидетелей любых лиц из числа граждан Украины (кроме судей и судей КСУ), которые могут сообщить об обстоятельствах, послуживших основанием для инициирования импичмента.

В законопроекте определены полномочия специального прокурора специальной временной следственной комиссии и специальных следователей специальной временной следственной комиссии. Согласно законопроекту, по результатам проведенного расследования специальные следователи составляют проект заключения специальной временной следственной комиссии и подают его на одобрение специальному прокурору.

Согласно законопроекту, президент Украины может иметь защитника (защитников в количестве не более пяти).

Законопроектом определено, что специальная временная следственная комиссия при наличии соответствующих оснований готовит заключение об обвинении президента Украины, которое подписывают специальный прокурор, специальные следователи, председатель и секретарь специальной временной следственной комиссии. Вместе с заключениями и предложениями члены специальной временной следственной комиссии - народные депутаты Украины вносят на рассмотрение Верховной Рады проект соответствующего постановления ВР.

Согласно законопроекту, пленарное заседание Верховной Рады, на котором происходит рассмотрение заключений и предложений специальной временной следственной комиссии, является открытым. Может быть и закрытым, если ВРУ решит, что заключения и предложения специальной временной следственной комиссии или приложенные к ним документы и материалы содержат информацию, составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну.

В законопроекте предусмотрено, что президент Украины соглашается со всеми пунктами обвинения, а народные депутаты Украины, которые вносили представление об инициировании импичмента, не возражают против этих пунктов обвинения и не имеют к ним дополнений, обсуждение по этому вопросу не проводится, председательствующий на пленарном заседании объявляет о переходе к тайному голосованию по пунктам обвинения и осуществлению дальнейших процедур. Если президент Украины соглашается только с отдельными пунктами обвинения или не соглашается ни с одним из пунктов обвинения, изложенных в проекте постановления ВРУ по обвинению президента Украины, внесенном народными депутатами Украины - членами специальной временной следственной комиссии, дальнейшее обсуждение проводится по тем пунктам обвинения, с которыми президент Украины не согласился, а также тем, которые не нашли отражения в предложенном проекте постановления Верховной Рады.

Согласно законопроекту, если президент Украины не явился без уважительных причин на пленарное заседание Верховной Рады или отказывается лично давать объяснения, отвечать на вопросы, ВР проводит рассмотрение заключений и предложений специальной временной следственной комиссии без его участия.

В законопроекте определен порядок принятия решения об обвинении президента Украины. Им предусмотрено, что решение Верховной Рады об обвинении президента Украины принимается тайным голосованием путем подачи бюллетеней. Тайное голосование по проекту постановления Верховной Рады об обвинении президента Украины, включенного в бюллетень для тайного голосования, проводится отдельно по каждому пункту обвинения. Постановление ВРУ считается принятым в целом с теми пунктами обвинения, за которые проголосовало не менее двух третей народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады, то есть не менее 300 народных депутатов.

Также предусмотрено, что в случае принятия постановления, ВРУ большинством голосов народных депутатов Украины от ее конституционного состава также принимает постановление об обращении в: Конституционный Суд Украины для проверки дела и получения его заключения относительно соблюдения конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте; Верховный Суд для получения его заключения о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления.

В то же время в случае непринятия решения Верховной Рады об обвинении президента Украины председательствующий на пленарном заседании ВР объявляет о прекращении процедуры импичмента.

Согласно законопроекту, в случае получения заключений Конституционного Суда Украины и Верховного Суда соответственно о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления, Верховная Рада тайным голосованием путем подачи бюллетеней принимает постановление об отстранении президента Украины с поста в порядке импичмента. Постановление ВРУ об отстранении президента Украины с поста в порядке импичмента считается принятым, если за него проголосовало не менее трех четвертей народных депутатов Украины от конституционного состава ВР.

Законопроектом предусмотрено, что с момента объявления председательствующим на пленарном заседании ВР о досрочном прекращении полномочий президента Украины в связи с отстранением его с поста в порядке импичмента на период до избрания и вступления на пост нового президента Украины обязанности президента Украины исполняет председатель Верховной Рады.

В то же время, в случае непринятия ВРУ постановления об отстранении президента Украины председательствующий на пленарном заседании объявляет о прекращении процедуры импичмента, объявляет о прекращении полномочий специальной временной следственной комиссии, а также от имени Верховной Рады в письменной форме приносит извинения президенту Украины.

Законопроектом предусмотрено, что отставка по собственному желанию президента Украины, в отношении которого инициирован импичмент, является основанием для прекращения процедуры импичмента на любой стадии, а также для закрытия соответствующих производств в КСУ и Верховном Суде.

Как сообщал УНИАН, 29 августа в Верховной Раде был зарегистрирован как безотлагательный проект закона № 1012 «Об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент)».

Инициатором законопроекта является президент Украины Владимир Зеленский.