В Верховной Раде зарегистрирован законопроект Зеленского об импичменте

Пока текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

В Верховной Раде зарегистрирован как неотложный проект закона № 1012 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)». Читайте такжеКабмин Гройсмана продолжит исполнять полномочия до начала работы нового правительства Как сказано на сайте ВР, инициатором законопроекта является президент Украины Владимир Зеленский. «29.08.2019 - Получено Верховной Радой», - говорится в карточке законопроекта. Президент определил его как неотложный. Пока текст законопроекта на сайте парламента отсутствует. Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде VIII созыва проходит первое заседание. Новоизбранные депутаты утром приняли присягу.

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