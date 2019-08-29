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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект Зеленского об импичменте

14:41, 29 августа 2019
Политика
2012 0
Президент определил законопроект как неотложный / УНИАН

В Верховной Раде зарегистрирован как неотложный проект закона № 1012 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)».

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Как сказано на сайте ВР, инициатором законопроекта является президент Украины Владимир Зеленский.

«29.08.2019 - Получено Верховной Радой», - говорится в карточке законопроекта.

Президент определил его как неотложный.

Пока текст законопроекта на сайте парламента отсутствует.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде VIII созыва проходит первое заседание. Новоизбранные депутаты утром приняли присягу.

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Теги: #Рада#Владимир Зеленский