Обмен пленными между Украиной и Россией: все, что известно на данный момент (видео)

УНИАН собрал всю известную на данный момент информацию по возможному обмену.

Ночью генеральный прокурор Руслан Рябошапка на своей странице в Facebook запостил информацию о том, что между Украиной и Россией начался обмен пленными. Судя по сообщению, домой якобы летят пленные украинские моряки, а также незаконно осужденные в России Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб.

Официального подтверждения информации до сих пор нет, и, более того, появились опровержения. Сейчас в аэропорту собрались журналисты.

УНИАН собрал всю известную на данный момент информацию по возможному обмену.

Сообщение от родственников моряков

Крым.Реалии со ссылкой на родственников моряков сообщило, что военнопленных украинских моряков, ранее удерживаемых в России, уже доставили в Украину.

По их информации, родственников поставили в известность, что «моряки уже в Украине», однако не уточнили, где именно. «Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев», – рассказал собеседник издания, отметив при этом, что «встреча в аэропорту не планируется».

Официальна реакция

В Офисе Президента написали, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается.

"Информация о его завершении не соответствует действительности. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис Президента сообщит об этом на официальных каналах", - говорится в сообщении, опубликованном Юлией Мендель.

В Службе безопасности Украины заявили, что процесс переговоров по обмену заложников продолжается.

"Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, не на долго. Не распространяйте непроверенную информацию. Держим кулаки!" - заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Данилюк в аэропорту

Олександр Данилюк в аеропорті «Київ» про можливе повернення українських політв’язнів з Росії — каже, що сподівається на це найближчим часом, але коментуватиме лише тоді, коли це трапиться pic.twitter.com/IrE8uixGO0 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 30, 2019

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк утром прибыл в аэропорт "Киев". На вопрос, есть ли информация о том, что сегодня в Украину прибудут военнопленные украинские моряки и политзаключенные, Данилюк сказал: "Я не комментирую этот вопрос. Мы будем комментировать, когда это произойдет. Давайте дождемся самого факта. Это очень важный вопрос".

Военные самолеты в "Жулянах"

В столичный аэропорт "Киев" (Жуляны), где журналисты ожидают прибытия украинских пленных, прибыли три военных самолета. Согласно сообщению, в аэропорт уже прибыли родственники украинских пленных. Также сообщают, что колонна автозаков в сопровождении вертолетов направляется на подмосковный аэродром "Остафьево". Как передает "Громадське", советница командующего Военно-морских сил Украины Виктория Христенко отметила: "Это пока что для нас это ничего не значит, потому что мы не видели людей".

Опровержение от адвоката россиян

В то же время, адвокат находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что самолеты с удерживаемыми лицами в РФ и Украине еще вылетели для обмена.

«Не ведитесь на фейки и проверяйте информацию, обращайтесь к тем людям, которые могут что-то нормальное, внятное сказать. По состоянию на сегодня, на утро, на 9 часов, я в Полтаве, никто никуда не летит. Все граждане Российской Федерации, а также граждане Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся кто в пункте сбора, а кто в местах предварительного заключения либо отбывания наказания», - заявил он. Рыбин подчеркнул, что из России в Киев никакой самолет не летит. «Давайте наберемся терпения и не будем фальстартовать», - добавил адвокат.

Моряков вывезли из СИЗО

Адвокат украинских моряков Илья Новиков заявил, что их вывезли из СИЗО «Лефортово», пишет МБХ. «Я не участвовал в жеребьевке на посещение Карпюка, поскольку, по моим данным, моего подзащитного уже увезли. И там такая ситуация общая по всем арестованным», - сказал адвокат.

Обмен якобы откладывается

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией откладывается до следующей недели. Об этом Радио Свобода сообщили 30 августа источники в украинских правоохранительных органах