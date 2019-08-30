Не задекларировал дом и землю: НАБУ объявило подозрение замминистра экологии

Фамилии заместителя министра НАБУ не уточняет.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении заместителю министра экологии в декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает НАБУ на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что заместитель министра экологии подозревается во внесении недостоверных сведений в декларации за 2015-2016 гг.

Речь идет, в частности, о незадекларированном пользовании жилым домом (556,4 кв. м) и земельным участком (0,1607 га). Владельцем этой недвижимости является близкий родственник должностного лица.

В то же время фамилии заместителя министра НАБУ не указывает, лишь отмечает, что расследование этих фактов детективы Бюро начали в ноябре 2017 года.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой расследуют недекларирование бывшим главой Национальной полиции Одесской области Дмитрием Головиным сведений на сумму свыше 2 млн гривень.