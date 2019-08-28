НАБУ подозревает экс-главу полиции Одесской области Головина в недекларировании более 2 миллионов гривень

Речь идет о невнесении данных на указанную сумму в декларацию за 2017 год.

Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой расследуют недекларирование бывшим главой Национальной полиции Одесской области Дмитрием Головиным сведений на сумму более 2 млн гривень.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

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Отмечается, что расследование касается невнесения данных в декларацию за 2017 год.

В НАБУ добавили, что сведения в Единый реестр досудебных расследований были внесены в декабре 2018 года во исполнение решения суда.

Как сообщал УНИАН, бывшего начальника областного управления полиции Дмитрия Головина и его экс-заместителя полковника Константина Гейко задержали 25 июля в Одессе.

Им инкриминируют причастность к присвоению, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Речь идет о присвоении контрафактных сигарет на 50 млн гривень.

26 июля Соломенский райсуд Киева избрал Головину меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток с ношением электронного браслета. Срок действия меры пресечения - до 25 сентября.