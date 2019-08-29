Профильный комитет ВР поддержал увольнение Луценко с должности генпрокурора

За то, чтобы рекомендовать Верховной Раде принять за основу и в целом проект постановления об увольнении Луценко с должности генпрокурора и дать согласие на увольнение его президентом, проголосовали 22 члена комитета.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, Луценко хотел представить отчет о своей деятельности, однако народные депутаты отказались его заслушать.

За то, чтобы рекомендовать Верховной Раде принять за основу и в целом проект постановления об увольнении Луценко с должности генпрокурора и дать согласие на увольнение его президентом, проголосовали 22 члена комитета.

"Благодарю за внимание. Господину Руслану желаю успехов и постараться быть более успешным, чем я", - отметил Луценко, выходя из зала, где проходило заседание.

Как сообщал УНИАН, 28 августа советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон выразил поддержку назначению заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора.