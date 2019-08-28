цей матеріал доступний українською

Болтон поддерживает назначение генпрокурором Рябошапки

16:29, 28 августа 2019
Политика
236 0
Джон Болтон / REUTERS

Советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон выразил поддержку назначению заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора.

Читайте такжеЗеленский: Украина приветствовала бы присоединение США к "нормандскому формату"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Болтон сказал на пресс-конференции в Киеве.

Он сообщил, что во время визита в Киев общался с заместителем главы Офиса президента Русланом Рябошапкой, которого могут назначить на должность генпрокурора.

"Я сказал ему как коллеге юристу, что я надеюсь, что его утвердят на должность, и что я убежден, что у него будут отличные отношения с генеральным прокурором США Уильямом Барром", - сказал Болтон.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Украина#Джон Болтон