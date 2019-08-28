Болтон поддерживает назначение генпрокурором Рябошапки

Советник президента США по вопросам нацбезопасности встретился в Киеве с заместителем главы Офиса президента Русланом Рябошапкой.

Советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон выразил поддержку назначению заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Болтон сказал на пресс-конференции в Киеве.

Он сообщил, что во время визита в Киев общался с заместителем главы Офиса президента Русланом Рябошапкой, которого могут назначить на должность генпрокурора.

"Я сказал ему как коллеге юристу, что я надеюсь, что его утвердят на должность, и что я убежден, что у него будут отличные отношения с генеральным прокурором США Уильямом Барром", - сказал Болтон.