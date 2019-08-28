Политолог рассказал, как Порошенко саботировал политику Зеленского

По мнению эксперта, ситуация, сложившаяся в украинской политике в первые 100 дней президентства Владимира Зеленского, вполне себе уникальна.

В Украине впервые за всю историю внутренней политики сложилась ситуация, когда новоизбранном президенту (Владимиру Зеленскому) пришлось все первые сто дней правления потратить на то, чтобы окончательно и бесповоротно отобрать власть у предшественника (Петра Порошенко).

Такое мнение в комментарии Главреду высказал политолог Виктор Небоженко.

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"Результатов работы Зеленского пока нет, и дело не в том, что он не понимает работу президента. А в том, что обычно один глава государства после поражения передает власть другому, так всегда бывает. А сейчас ни Петр Порошенко, ни Виктор Медведчук не собираются добровольно от нее отказываться. И Зеленский потратил сто дней своей работы на то, чтобы добиться большинства своих полномочий. Поэтому особых решений, событий не было, хотим мы этого или нет", − говорит Небоженко.

По словам эксперта, ему крайне трудно выделить в работе президента Владимира Зеленского что-либо отдельное.