Кандидатура Шуфрича на должность главы Комитета по свободе слова вызвала споры в ВР
На заседании Подготовительной депутатской группы больше всего споров возникло вокруг руководства Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, председателем которого предлагают избрать представителя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Нестора Шуфрича.
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Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания депутаты от партии "Европейская солидарность" заявили, что такой выбор является очень странным.
Они отметили, что предлагали свои кандидатуры в состав руководства в этом комитете, но их предложения не учли
Кроме того, подготовительная группа решила увеличить с 31 до 34 депутатов в составе Комитета ВР по вопросам бюджета.
Как отметил председатель группы Дмитрий Разумков, выяснилось, что в будущем парламенте будет работать много депутатов, которые являются специалистами по вопросам бюджета.