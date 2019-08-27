Стали известны имена всех кандидатов на руководящие должности в парламентских комитетах

За назначение председателей комитетов новоизбранные народные депутаты должны проголосовать на пленарном заседании Верховной Рады.

Подготовительная депутатская группа утвердила кандидатуры на руководящие должности в парламентских комитетах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании группы.

Так, Комитет по вопросам аграрной и земельной политики должен возглавить новоизбранный депутат от "Слуги народа" Николай Сольский, Комитет по вопросам антикоррупционной политики - Анастасия Красносельская ("Слуга народа"), Комитет по вопросам бюджета - Юрий Аристов ("Слуга народа").

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики - Александр Ткаченко ("Слуга народа"), Комитет по вопросам экологической политики и природопользования - Олег Бондаренко ("Слуга народа"), Комитет по вопросам экономического развития - Дмитрий Наталуха ("Слуга народа").

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг - Андрей Герус ("Слуга народа"), Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования - Михаил Радуцкий ("Слуга народа"), комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества - Богдан Яременко ("Слуга народа").

Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом - Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность"), Комитет по вопросам молодежи и спорта - Андрей Кожемякин ("Батькивщина"), Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - Александр Завитневич ("Слуга народа").

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Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства - Андрей Клочко ("Слуга народа"), Комитет по вопросам образования, науки и инноваций - Сергей Бабак ("Слуга народа"), Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений - Дмитрий Лубинец (внефракционный).

Комитет по вопросам правовой политики - Ирина Венедиктова ("Слуга народа"), Комитет по вопросам правоохранительной деятельности - Денис Монастырский ("Слуга народа").

Вместе с тем на должность председателя Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады "Слуга народа" предложит кандидатуру позже.

Комитет по вопросам свободы слова возглавит Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов - Галина Третьякова ("Слуга народа"), Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры - Владимир Крейденко ("Слуга народа »).

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), а Комитет по вопросам цифровой трансформации - Михаил Крячко ("Слуга народа").

За назначение председателей комитетов новоизбранные народные депутаты должны проголосовать на пленарном заседании Верховной Рады.