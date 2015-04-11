Глава Донецкой ОГА призывает восстановить экономическую связь с оккупированным Донбассом

Украине необходимо восстанавливать экономические связи с оккупированными территориями.

Об этом в интервью ZN.UA заявил глава Донецкой ОГА Александр Кихтенко.

"Я исхожу из собственного понимания того, что должны работать шахты, заводы, все предприятия региона. Чтобы люди могли сохранить свое рабочее место, получать заработную плату и обеспечивать свои семьи", - сказал Кихтенко.

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По его словам, для него оккупированные и освобожденные территории Донецкой области являются "неделимыми".

"Есть Донецкая область и ее территория, часть которой временно оккупирована. Но она — наша, и нам придется ее возвращать. Точка", - отметил губернатор.

"Для трезвого взгляда следует понимать, что на самом деле разорвать экономические связи между оккупированной и не оккупированной территорией — невозможно. Какие бы указы и постановления мы ни издавали. Их можно или ввести в какое-то законное поле, договариваясь. Или же запретить — и отправить их в тень, породив кучу коррупционных и контрабандных схем. Ибо нельзя запретить то, что существует. Оно все равно будет жить, но только в других формах и на других условиях", - сказал Кихтенко.

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Чиновник напомнил, что большинство предприятий, оставшихся под властью так называемых "республик", перерегистрированы на территории Украины. Они платят налоги в казну Украины, и там работают люди, имеющие украинский паспорт. Таких предприятий, по словам Кихтенко – около 80%.