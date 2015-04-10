Порошенко заявил, что будет защищать граждан Украины "во всех точках Земли"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал в Одессе во время общения с журналистами, отвечая на вопрос о задержании в Приднестровье граждан, поддерживающих Украину.

"Я, как президент Украины, буду защищать всех граждан Украины во всех точках Земли, где бы они ни находились, в том числе, если будут нарушаться (их права) на территории Приднестровья", - сказал Порошенко.

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Он заявил, что в случае установления фактов нарушения прав граждан Украины будут даны соответствующие указания МИД и СБУ.

«Думаю, что у нас достаточно механизмов влияния, которые обеспечат защиту национальных интересов Украины», - сказал президент.