Порошенко заявил, что будет защищать граждан Украины "во всех точках Земли"
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет защищать граждан Украины "во всех точках Земли".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал в Одессе во время общения с журналистами, отвечая на вопрос о задержании в Приднестровье граждан, поддерживающих Украину.
"Я, как президент Украины, буду защищать всех граждан Украины во всех точках Земли, где бы они ни находились, в том числе, если будут нарушаться (их права) на территории Приднестровья", - сказал Порошенко.
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Он заявил, что в случае установления фактов нарушения прав граждан Украины будут даны соответствующие указания МИД и СБУ.
«Думаю, что у нас достаточно механизмов влияния, которые обеспечат защиту национальных интересов Украины», - сказал президент.