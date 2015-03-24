Конгресс США принял резолюцию с призывом предоставить Украине летальное оружие

Резолюцию поддержали 348 конгрессменов, против выступили 48 законодателей, говорится на сайте палаты представителей, передает ТСН.

В документе конгрессмены обеих партий США призывают Обаму оказать Украине военную помощь, чтобы она могла защитить свой суверенитет и территориальную целостность.

Авторы документа утверждают, что существование независимой, демократической и процветающей Украины находится в национальных интересах Соединенных Штатов Америки.

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При этом в документе отмечается, что Российская Федерация под руководством Владимира Путина с помощью политической, экономической и военной агрессии пытается подорвать независимость Украины и нарушает территориальную целостность страны.

Конгрессмены отмечают, что российская агрессия включает в себя незаконную аннексию Крыма, создание и контроль сепаратистских группировок в других областях Украины, включая поставки им смертельного вооружения.

Поддержка Россией боевиков на востоке привела к более 6000 жертв, 15 тысячам раненых и более миллиона переселенцев, напоминают конгрессмены.