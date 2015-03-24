Конгресс США принял резолюцию с призывом предоставить Украине летальное оружие
23 марта палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, которая призывает президента Барака Обаму предоставить Украине летальное оборонительное вооружение.
Резолюцию поддержали 348 конгрессменов, против выступили 48 законодателей, говорится на сайте палаты представителей, передает ТСН.
В документе конгрессмены обеих партий США призывают Обаму оказать Украине военную помощь, чтобы она могла защитить свой суверенитет и территориальную целостность.
Авторы документа утверждают, что существование независимой, демократической и процветающей Украины находится в национальных интересах Соединенных Штатов Америки.
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При этом в документе отмечается, что Российская Федерация под руководством Владимира Путина с помощью политической, экономической и военной агрессии пытается подорвать независимость Украины и нарушает территориальную целостность страны.
Конгрессмены отмечают, что российская агрессия включает в себя незаконную аннексию Крыма, создание и контроль сепаратистских группировок в других областях Украины, включая поставки им смертельного вооружения.
Поддержка Россией боевиков на востоке привела к более 6000 жертв, 15 тысячам раненых и более миллиона переселенцев, напоминают конгрессмены.