В закон о запрете советской символики уже вносят изменения
Нардеп из фракции «Народного фронта» Дмитрий Тымчук, который готовит изменения в закон о запрете коммунистической символики от 9 апреля, предложил их внести президенту Петру Порошенко.
Об этом он написал в Facebook, ссылаясь на соответствующее письмо президенту.
Тымчук предложил Порошенко дополнить список «легального» использования советской символики, на которое не распространяется запрет:
- в случаях с боевыми и иными наградами времен СССР (кроме «специализированных» наград для карательных органов);
- в случаях с боевыми знаменами воинских частей и соединений времен Советского Союза;
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- в официальных документах, выданных гражданам во времена СССР.
«Закон о «декоммунизации» требует некоторых технических правок, дабы избежать спекуляций», - написал он.
Если же Порошенко не внесет эти правки, то Тымчук прогнозирует внесение их уже в Раде после подписания закона президентом.
Еще раз относительно запрета коммунистической и нацистской символикиКак я писал сегодня утром, Закон о «декоммунизации...Posted by Дмитрий Тымчук on 10 Апрель 2015 г.
Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" (№ 2558).