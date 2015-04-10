В закон о запрете советской символики уже вносят изменения

Об этом он написал в Facebook, ссылаясь на соответствующее письмо президенту.

Тымчук предложил Порошенко дополнить список «легального» использования советской символики, на которое не распространяется запрет:

- в случаях с боевыми и иными наградами времен СССР (кроме «специализированных» наград для карательных органов);

- в случаях с боевыми знаменами воинских частей и соединений времен Советского Союза;

Читайте такжеЗапрет коммунистической символики: чего ждать (видео)

- в официальных документах, выданных гражданам во времена СССР.

«Закон о «декоммунизации» требует некоторых технических правок, дабы избежать спекуляций», - написал он.

Если же Порошенко не внесет эти правки, то Тымчук прогнозирует внесение их уже в Раде после подписания закона президентом.

Еще раз относительно запрета коммунистической и нацистской символикиКак я писал сегодня утром, Закон о «декоммунизации... Posted by Дмитрий Тымчук on 10 Апрель 2015 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" (№ 2558).