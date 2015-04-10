Запрет коммунистической символики усилит потенциал новых "левых" проектов - политолог

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение во время пресс-конференции высказал директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.

«Запрет на коммунистическую символику только усилит потенциал новых левых проектов. Общество же не меняется. Людей привлекают левые идеи. От этого никуда не деться, и запрос на эти силы будет. Вчерашние решения по поводу декоммунизации яркие, но сохранится ли внутреннее доверие между поколениями? Нужно ли это сейчас? Для мобилизации - да, для национально равновесия - вопрос», - сказал он.

Читайте такжеЗапрет коммунистической символики: чего ждать (видео)

В свою очередь директор Школы политической аналитики Национального университета Киево-Могилянская академия Алексей Гарань в комментарии УНИАН высказал мнение, что принятие «декоммунизационных законов» закономерно.

«Это абсолютно естественное решение, которое в стране должно было произойти давно, а после Евромайдана оно стало абсолютно логичным. Я считаю, что это решение является компромиссным... Никто не запретил коммунистическую идеологию. Запрещают пропаганду символов, и я считаю, что это абсолютно правильно. Кто-то будет на этом играть, спекулировать, но в принципе общество когда-то должно это сделать», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля Верховная Рада приняла Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Согласно закону, пропаганда коммунистического и/или нацистского тоталитарных режимов и их символики признается надругательством над памятью миллионов жертв тоталитарного коммунистического режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и запрещается.

Читайте такжеЗапрет пропаганды коммунизма огорчил Россию

Также запрещается изготовление, распространение, публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, в том числе памятников, символики нацистского тоталитарного режима, публичное исполнение гимнов СССР, УССР, других союзных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины.