В Кремле сообщили о начале диалога между Путиным и Зеленским

Ранее СМИ сообщили, что Москва и Киев достигли предварительной договоренности об обмене удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33".

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что между российским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским начался диалог, который получает развитие.

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Таким образом Песков прокомментировал вопрос о том, как можно оценить отношения России и Украины в свете новостей о готовящемся обмене заключенными.

«Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами, констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров», – цитирует пресс-секретаря президента РФ «РБК».

Песков также подтвердил, контакты по обмену удерживаемыми лицами между украинской и российской стороной.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский надеется, что первые результаты по вопросу обмена пленными между Украиной и РФ будут в ближайшие дни.

По информации источников «РБК», Украина и Российская Федерация достигли предварительной договоренности об обмене удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33".