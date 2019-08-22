В Кремле подтвердили контакты с Украиной по обмену пленными

21 августа в «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели пятерых украинских политзаключенных.

В Кремле подтвердили контакты по обмену удерживаемыми лицами с Украиной.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс"

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе переговоров обсудили российско-украинские отношения, в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами, но без конкретных фамилий.

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"Какие-то персоналии не обсуждались. Состоялся очень подробный обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами", - сказал Песков в четверг журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможных подвижках в обмене удерживаемыми между Россией и Украиной, Песков сказал: "Определенные контакты на этот счет осуществляются".

Как сообщал УНИАН, 20 августа в «Лефортово» приняли передачи для активистов украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.

Один из руководителей российского правозащитного центра "Мемориал" Сергей Давидис в комментарии УНИАН предположил, что РФ может вскоре передать Украине Балуха, Клыха, Карпюка, Кольченко и Гриба. Также в московском СИЗО "Лефортово" приняли передачи для Сущенко, Сизоновича и Панова.

21 августа в «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели пятерых украинских политзаключенных: Клыха, Карпюка, Кольченко, Балуха и Романа Сущенко.