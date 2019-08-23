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Зеленский заявил о создании Совета волонтеров при Офисе президента

11:11, 23 августа 2019
Политика
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Президент Украины рассказал о ближайших планах в сотрудничестве с волонтерами / фото president.gov.ua

Читайте такжеЗеленский в День прапора прибыл на Софийскую площадь (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время открытия международного ветеранского и волонтерского форума в Киеве 23 августа.

«При Офисе президента Украины создается Совет волонтеров, и будет назначен уполномоченный по вопросам волонтеров», – заявил он.

При этом президент подчеркнул, что «дело вовсе не в органах и совсем не в количестве этих органов, а в том, чтобы было реальное желание реально работать и реально помогать».

Как сообщал УНИАН, Зеленский также опроверг ликвидацию Министерства по делам ветеранов.

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Теги: #Владимир Зеленский#Офис Президента