Зеленский заявил о создании Совета волонтеров при Офисе президента

По словам главы государства, дело не в количестве созданных органов, а в реальном желании "работать и помогать".

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание при Офисе президента Украины Совета волонтеров.

Читайте такжеЗеленский в День прапора прибыл на Софийскую площадь (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время открытия международного ветеранского и волонтерского форума в Киеве 23 августа.

«При Офисе президента Украины создается Совет волонтеров, и будет назначен уполномоченный по вопросам волонтеров», – заявил он.

При этом президент подчеркнул, что «дело вовсе не в органах и совсем не в количестве этих органов, а в том, чтобы было реальное желание реально работать и реально помогать».

Как сообщал УНИАН, Зеленский также опроверг ликвидацию Министерства по делам ветеранов.