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Министерство по делам ветеранов не будет ликвидировано - Зеленский

10:56, 23 августа 2019
Политика
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REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия Международного ветеранского и волонтерского форума в Киеве.

«Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать», - заверил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в "Слуге народа" намекнули на ликвидацию Министерства по делам ветеранов.

В партии назвали своей стратегией в вопросе защиты прав ветеранов принятие закона, четко регламентирующего льготы и категории всех ветеранов, и создание агентства, которое будет координировать предоставление льгот, в том числе ветеранам.

В частности, руководитель медиа-офиса партии "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook заявила, что официальной позицией политсилы является "реальная поддержка ветеранов, а не раздутый госаппарат".

Напомним, Министерство ветеранов создали в конце 2018 путем реорганизации Государственной службы Украины по делам ветеранов. Первым министром ветеранов стала Ирина Фриз. Министерство занимается, в частности, предоставлением статуса участника боевых действий (УБД), льгот, жилья и земли. Ведомство также отвечает за психологическую реабилитацию ветеранов.

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Теги: #ветераны АТО#министерство ветеранов#ООС